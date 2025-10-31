First Interstate Bancsystem A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Interstate Bancsystem A hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 USD gegenüber 0,540 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250,5 Millionen USD – eine Minderung von 33,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 374,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at