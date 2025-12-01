First Investment Bank AD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Investment Bank AD veröffentlichte am 28.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 BGN gegenüber 0,280 BGN im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 196,9 Millionen BGN. Im Vorjahreszeitraum waren 204,8 Millionen BGN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at