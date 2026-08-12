First Investment Bank AD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Investment Bank AD hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,82 Prozent auf 130,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at