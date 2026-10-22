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22.10.2026 06:31:29
First Investment Bank AD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
First Investment Bank AD stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Investment Bank AD 0,100 EUR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 139,0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Investment Bank AD einen Umsatz von 100,7 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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