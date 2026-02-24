First Investment Bank AD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Investment Bank AD hat am 21.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,11 EUR. Im letzten Jahr hatte First Investment Bank AD einen Gewinn von 0,160 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 100,0 Millionen EUR gegenüber 110,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,640 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,500 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 393,65 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 390,79 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at