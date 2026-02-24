|
24.02.2026 06:31:30
First Investment Bank AD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
First Investment Bank AD hat am 21.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,11 EUR. Im letzten Jahr hatte First Investment Bank AD einen Gewinn von 0,160 EUR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 100,0 Millionen EUR gegenüber 110,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,640 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,500 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 393,65 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 390,79 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.