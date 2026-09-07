First Juken mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Juken hat am 04.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

First Juken hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,85 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,29 Prozent auf 9,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte First Juken 9,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at