16.12.2025 06:31:29

First Juken: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Juken hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 118,63 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,65 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 103,18 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte First Juken ein EPS von 179,63 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 35,99 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorgaben für den ATX durchwachsen -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt hat unklare Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen