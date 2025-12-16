First Juken: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Juken hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 118,63 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,65 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 103,18 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte First Juken ein EPS von 179,63 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 35,99 Milliarden JPY im Vorjahr.

