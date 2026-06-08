First Juken vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Juken hat am 05.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at