|
09.03.2026 06:31:29
First Juken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
First Juken hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,56 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Juken ein EPS von 13,60 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,31 Prozent auf 7,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte First Juken 8,99 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!