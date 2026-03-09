First Juken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

First Juken hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,56 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Juken ein EPS von 13,60 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,31 Prozent auf 7,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte First Juken 8,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at