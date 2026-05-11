First Keystone: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Keystone hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,1 Millionen USD – ein Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Keystone 20,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at