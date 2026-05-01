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01.05.2026 06:31:29
First Lithium Minerals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
First Lithium Minerals hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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