First Majestic Silver gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Majestic Silver ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First Majestic Silver die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei First Majestic Silver ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,62 Prozent auf 136,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 148,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,650 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Majestic Silver -0,570 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,70 Prozent auf 812,64 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 774,45 Millionen CAD gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,062 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 586,26 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at