First Majestic Silver hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Majestic Silver hat am 09.11.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 159,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at