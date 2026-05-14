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14.05.2026 06:31:29
First Majestic Silver informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
First Majestic Silver stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,36 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Majestic Silver 0,010 CAD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 86,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 350,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 653,9 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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