First Majestic Silver legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Majestic Silver äußerte sich am 02.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,090 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte First Majestic Silver ebenfalls 0,090 USD je Aktie eingebüßt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 133,2 Millionen USD – eine Minderung von 16,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 159,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at