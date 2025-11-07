First Majestic Silver: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

First Majestic Silver lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,08 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 392,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 97,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Majestic Silver einen Umsatz von 199,3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at