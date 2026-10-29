First Merchants CorpShs Aktie
WKN: 919326 / ISIN: US3208171096
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29.10.2026 18:00:02
First Merchants: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, First Merchants (NASDAQ:FRME) announced third quarter net income of $67.8 million. The Midwestern regional bank is expanding its net interest margin (the difference between interest earned on loans and interest paid on deposits) while clearing legacy problem loans without incurring major new provision expenses.
Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
Management continues to push higher origination yields across its commercial portfolio to protect earnings against funding costs. That pricing discipline ensures higher-yielding production replaces older assets over time.
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