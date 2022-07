First Merchants gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Merchants äußerte sich am 26.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,630 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 156,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

