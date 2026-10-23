First Merchants gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Merchants gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Merchants ein EPS von 0,980 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,31 Prozent auf 300,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 267,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at