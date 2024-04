First Merchants hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Merchants hat am 25.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,800 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Merchants 1,07 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 153,7 Millionen USD, gegenüber 169,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at