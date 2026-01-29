|
First Merchants legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
First Merchants hat am 26.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,99 USD gegenüber 1,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 269,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,88 USD gegenüber 3,41 USD je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig standen 1,05 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem First Merchants 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
