First Merchants: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Merchants präsentierte am 27.01.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,890 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,06 Prozent auf 127,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,81 USD gegenüber 2,74 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat First Merchants im vergangenen Geschäftsjahr 520,00 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Merchants 492,05 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 540,38 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at