First Merchants: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Merchants hat am 26.10.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,940 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 161,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at