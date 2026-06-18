First Merchants CorpShs Aktie

First Merchants CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919326 / ISIN: US3208171096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.06.2026 21:22:01

First Merchants Stock Up 15%: Why This $835,000 Insider Sale Doesn't Seem Like a Red Flag

Larry W Myers, Director of First Merchants Corporation (NASDAQ:FRME), reported the sale of 20,000 shares of Common Stock in multiple open-market transactions valued at approximately $835,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($41.75); post-transaction value based on June 12, 2026 market close ($41.75).* 1-year performance is calculated using June 12th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Merchants CorpShs

mehr Nachrichten