First Merchants CorpShs Aktie
WKN: 919326 / ISIN: US3208171096
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18.06.2026 21:22:01
First Merchants Stock Up 15%: Why This $835,000 Insider Sale Doesn't Seem Like a Red Flag
Larry W Myers, Director of First Merchants Corporation (NASDAQ:FRME), reported the sale of 20,000 shares of Common Stock in multiple open-market transactions valued at approximately $835,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($41.75); post-transaction value based on June 12, 2026 market close ($41.75).* 1-year performance is calculated using June 12th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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