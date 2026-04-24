First Merchants veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

First Merchants hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,940 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 253,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Merchants einen Umsatz von 252,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at