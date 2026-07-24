First Merchants: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

First Merchants präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,980 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 296,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 261,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at