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01.05.2026 06:31:29
First Mid-Illinois Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
First Mid-Illinois Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 126,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 112,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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