First Mid-Illinois Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Mid-Illinois Bancshares hat am 27.04.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

First Mid-Illinois Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,860 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 66,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Mid-Illinois Bancshares 65,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at