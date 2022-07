First Mid-Illinois Bancshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Mid-Illinois Bancshares hat am 28.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,860 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Mid-Illinois Bancshares 0,680 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 66,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Mid-Illinois Bancshares 61,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at