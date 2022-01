First Mid-Illinois Bancshares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Mid-Illinois Bancshares hat am 27.01.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,930 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Mid-Illinois Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60,9 Millionen USD im Vergleich zu 49,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahr hatte First Mid-Illinois Bancshares 2,70 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 237,52 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 186,93 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD und einen Umsatz von 241,27 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at