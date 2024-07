First Milling Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Milling Company Registered hat am 23.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,82 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,630 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 242,4 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Milling Company Registered 214,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at