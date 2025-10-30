First Milling Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Milling Company Registered gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,11 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 286,3 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 261,2 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at