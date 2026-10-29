First Milling Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Milling Company Registered stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,30 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 286,3 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 345,9 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at