First Milling Company Registered legte Quartalsergebnis vor

First Milling Company Registered hat am 09.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1,32 SAR. Im letzten Jahr hatte First Milling Company Registered einen Gewinn von 1,19 SAR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 338,8 Millionen SAR – ein Plus von 26,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Milling Company Registered 268,9 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,99 SAR beziffert. Im Vorjahr hatten 4,53 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,30 Prozent auf 1,15 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4,91 SAR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,13 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at