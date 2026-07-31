First Milling Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Milling Company Registered präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 SAR, nach 0,930 SAR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 301,3 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 237,8 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at