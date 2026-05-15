First Mining Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Mining Gold hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

First Mining Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at