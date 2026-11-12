First Mining Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Mining Gold stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at