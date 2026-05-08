First National Bank Alaska: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First National Bank Alaska veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,44 Prozent auf 60,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at