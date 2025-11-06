First National Bank Alaska präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First National Bank Alaska lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 50,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

