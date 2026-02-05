|
05.02.2026 06:31:28
First National Bank Alaska: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
First National Bank Alaska präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
First National Bank Alaska hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
First National Bank Alaska hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 24,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 21,17 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,52 Prozent auf 265,67 Millionen USD. Im Vorjahr hatte First National Bank Alaska 272,55 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
