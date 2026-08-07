First National Bank Alaska stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First National Bank Alaska veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,58 USD gegenüber 5,80 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat First National Bank Alaska mit einem Umsatz von insgesamt 69,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at