First National Corporation Aktie
WKN DE: A0YG4W / ISIN: US32106V1070
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30.04.2026 14:27:31
First National Corporation Reports Climb In Q1 Profit
(RTTNews) - First National Corporation (FXNC) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $4.88 million, or $0.54 per share. This compares with $1.59 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, First National Corporation reported adjusted earnings of $4.88 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.3% to $24.33 million from $24.02 million last year.
First National Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.88 Mln. vs. $1.59 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.18 last year. -Revenue: $24.33 Mln vs. $24.02 Mln last year.
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