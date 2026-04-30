First National Corporation Reports Climb In Q1 Profit

(RTTNews) - First National Corporation (FXNC) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $4.88 million, or $0.54 per share. This compares with $1.59 million, or $0.18 per share, last year.

Excluding items, First National Corporation reported adjusted earnings of $4.88 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.3% to $24.33 million from $24.02 million last year.

First National Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.88 Mln. vs. $1.59 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.18 last year. -Revenue: $24.33 Mln vs. $24.02 Mln last year.