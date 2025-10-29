First National Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First National Financial hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 CAD gegenüber 0,590 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 646,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 510,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at