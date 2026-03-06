First National Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First National Financial hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,51 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das First National Financial ein Ergebnis je Aktie von 1,04 CAD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 555,9 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 33,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 829,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,33 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,83 Prozent zurück. Hier wurden 2,33 Milliarden CAD gegenüber 2,35 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at