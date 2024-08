First National Financial präsentierte Quartalsergebnisse

First National Financial äußerte sich am 30.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,89 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First National Financial 1,47 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 560,9 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 508,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at