First National hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First National hat am 01.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 46,74 Prozent auf 7,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,68 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,05 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 56,38 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at