First National of Nebraska hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First National of Nebraska hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 597,28 USD gegenüber 177,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat First National of Nebraska 858,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 821,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at