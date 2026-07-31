First National of Nebraska informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First National of Nebraska hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 889,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 804,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at