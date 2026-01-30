|
30.01.2026 06:31:29
First National of Nebraska: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
First National of Nebraska ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First National of Nebraska die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite standen 905,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 828,7 Millionen USD umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 1972,26 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First National of Nebraska 1534,00 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,35 Milliarden USD – ein Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem First National of Nebraska 3,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.