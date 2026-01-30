First National of Nebraska: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First National of Nebraska ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First National of Nebraska die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite standen 905,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 828,7 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 1972,26 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First National of Nebraska 1534,00 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,35 Milliarden USD – ein Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem First National of Nebraska 3,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at