First National präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First National hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First National noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 29,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at